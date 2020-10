Wien entgeht seit Wochen der roten Ampel

Die Ampelkommission entscheidet nicht nur nach den Infektionszahlen.

Donnerstag ist Ampeltag. An diesem Wochentag treffen sich die 19 Expertinnen und Experten, um darüber zu beraten, wie das Coronarisiko in den österreichischen Bezirken einzuschätzen ist. Grün, Gelb, Orange oder Rot. Wie die Entscheidungen getroffen werden, löst oft Kritik und Unverständnis aus, etwa dass Wien, obwohl dort die Zahl der neu infizierten Personen seit Wochen extrem hoch ist, nicht in der höchsten Warnstufe ausgewiesen ist.

Wie die Ampelkommission entscheidet, lässt sich nachvollziehen. Unter corona-ampel.gv.at werden die Grundlagen der ...