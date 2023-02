Wien im Jahr 1995: "Das N-Wort war normal"

Simon Inou landete eher zufällig in Wien. Wie sich die Stadt in seinen Augen verändert hat.

Simon Inou reiste 1995 nach Österreich, um bei einem Kongress über die Lage von Journalisten in Kamerun zu sprechen - etwa darüber, dass seine Zeitung der Zensur unterlag. Kurz bevor er die Heimreise antreten wollte, erfuhr er, dass er politisch verfolgt wird. Deshalb blieb er und beantragte Asyl, das ihm gewährt wurde. Seither lebt der Journalist in Wien. Wie sich die Stadt in seinen Augen verändert hat, erzählt er im SN-Gespräch.

Wie haben Sie die Stadt Wien 1995 ...