Wien rechnet mit 100 zusätzlichen Ukraine-Schulklassen

Wien rechnet damit, dass in den Schulen im Herbst rund 100 weitere Klassen für Kinder aus der Ukraine nötig sein werden. Das sagte Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) am Montag im Ö1-"Mittagsjournal". 35 Klassen für Geflüchtete gibt es bereits jetzt. Die Stadt geht aber davon aus, dass viele junge Menschen aus dem Kriegsgebiet, die schon in Wien gemeldet sind, aber noch nicht hier zu Schule gehen, dies im Herbst tun werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Erste Klassen wurden bereits im Frühjahr eröffnet