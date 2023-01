Wien übergibt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Im Wiener Rathaus übergibt Wien heute, Mittwoch, offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland, das in der ersten Jahreshälfte an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt werden Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig und sein Amtskollege aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), das Wort ergreifen. Die Vorsitzführung des Burgenlands steht unter dem Motto "Sicherheit in bewegten Zeiten".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Staffelübergabe in der LH-Konferenz