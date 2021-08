Wien verkürzt Gültigkeitsdauer von Corona-Tests

Ab September verlieren Schnelltests in Wien bereits nach 24 Stunden ihre Gültigkeit, PCR-Tests nach 48 Stunden. Für Kinder unter zwölf Jahren soll es eine Sonderregelung geben.

In Wien werden künftig Coronatests weniger lang als 3-G-Nachweis gültig sein als bisher. Konkret ist ein Antigen-Schnelltest ab September nur mehr 24 statt bisher 48 Stunden verwendbar. Bei PCR-Tests wird die Frist von 72 auf 48 Stunden reduziert. Nur bei Kindern unter zwölf Jahren bleibt bei den PCR-Tests die bisherige Zeitspanne bestehen. Das teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstagnachmittag mit.

Im Wiener Rathaus fanden zuvor Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Maßnahmen statt. Ludwig besprach sich dabei wieder mit seinem Team aus Fachleuten. Er hat zuletzt wiederholt Bestimmungen verordnet, die strenger waren als im Rest des Landes.