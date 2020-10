Wien-Wahl: Die Wahlkarten machen es spannend

In Wien gab es am Sonntag knapp 400.000 Wahlkartenwähler. Das waren annähernd doppelt so viele wie bei der Wahl 2015. Das verzögert die Auszählung der Stimmen und erschwert die Hochrechnungen der Wahlforscher.

SN/www.picturedesk.com Das Ergebnis der Wien Wahl wird erst nach Auszählung der Wahlkarten am Dienstag feststehen.