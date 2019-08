Wien will vom Bund mehr Gymnasien

Am Montag startet in Wien für 240.000 Kinder und Jugendliche das neue Schuljahr. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nahm die Pressekonferenz dazu am Donnerstag zum Anlass, eine Forderung an den Bund zu richten. Es müsse endlich etwas im Ausbau der Bundesschulen - also der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) und der Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) - weiter gehen, mahnte er.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Laut Ludwig müsse etwas im Ausbau der Bundesschulen weiter gehen