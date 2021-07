Wiener Corona-Verordnung mit strengeren Regeln liegt vor

Die Entwurf zur Wiener Verordnung zu den von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigten strengeren Corona-Regeln in Wien liegt vor. Sie wird im Laufe des Tages veröffentlicht, die darin enthaltenen Maßnahmen gelten ab morgen, Donnerstag. Festgehalten ist darin, dass in Wien künftig Masken auch in jenen Bereichen verlangt werden, wo der Bund nun einen Entfall der entsprechenden Tragepflicht vorsieht - also etwa im Einzelhandel. Mund-Nasen-Schutz wird dabei ausreichen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Wiener Bürgermeister Michael Ludwig