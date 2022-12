Wiener Energie im Visier von U-Kommission und der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Politisch ist der Hilferuf der Stadt Wien Ende für staatliche Unterstützung der Wien Energie brisant, doch auch strafrechtlich könnte die Sache ein Nachspiel haben. Zur Erinnerung: 1,4 Mrd. Euro an Sicherheiten hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dem Unternehmen per Notkompetenz im Sommer im Alleingang zugeschossen. Das wurde bekannt, als die Stadt Ende August noch einmal (am Ende nicht benötigte) zwei Mrd. Euro beim Bund beantragen musste. Den Gemeinderat hatte Ludwig bis dahin nicht informiert gehabt. Die Opposition will nun wissen, ...