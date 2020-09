Wiener FPÖ-Chef Nepp hat schon gewählt

Vor dem magistratischen Bezirksamt in Wien-Währing spielten sich am Donnerstag Szenen ab, wie es sie üblicherweise nur an Wahlsonntagen gibt: Medienvertreter begleiteten einen Politiker zur Stimmabgabe. FPÖ-Chef Dominik Nepp hatte zu dem Termin geladen. Er wählte als erster der Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl - um FPÖ-Anhänger zu motivieren, es ihm gleichzutun, wie er betonte.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Potenzielle FPÖ-Wähler sollen zum Wählen animiert werden