Wiener FPÖ will mit Untersuchungskommission Vereine prüfen

Die Wiener FPÖ will eine neue Untersuchungskommission einsetzen: Sie plant, das Wiener Vereinswesen zu prüfen, wie Vizebürgermeister Dominik Nepp am Dienstag bei einer Pressekonferenz ankündigte. Dies sei bei einer Klubklausur im burgenländischen Frauenkirchen beschlossen worden. Der diesbezügliche Antrag werde in den nächsten Tagen eingebracht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Dominik Nepp will wohl vor allem SPÖ nahe Vereine prüfen lassen