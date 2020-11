Wiener FPÖ wirft SPÖ Nähe zu politischem Islam vor

Die Wiener FPÖ wirft eine Woche nach dem Terroranschlag durch einen IS-Sympathisanten in der Wiener Innenstadt der SPÖ "Verstrickungen zum radikalen politischen Islam" vor. Parteichef Dominik Nepp schoss sich dabei einmal mehr auf den roten Gemeinderatsabgeordneten Omar Al-Rawi ein. Er will nun die ÖVP zur gemeinsamen Einsetzung einer Untersuchungskommission bewegen, um den "Islamismus in Wien" zu durchleuchten, wie er am Dienstag sagte.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER FPÖ schießt sich erneut auf Al-Rawi ein