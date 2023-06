Wiener Genossen bremsen Bablers Basisdemokratie-Pläne

Der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler könnte sich mit seinem Wunsch nach mehr innerparteilicher Basisdemokratie die Zähne an den Wiener Genossen ausbeißen. Wiens SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak bekräftigte in der "Presse am Sonntag" die skeptische Haltung der Landespartei in derartigen Fragen: "Es gibt einen Grund, warum das Statut eine Mitgliederabstimmung über personelle Entscheidungen nicht vorsieht."

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Geplante Statutenreformen sind in der SPÖ schon öfter gescheitert.