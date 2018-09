Wiener Grüne: Kraus und Hebein sind bereits Fixstarter

Peter Kraus kann fix für die Nummer eins der Wiener Grünen kandidieren. Er hat als erster die nötigen 100 Unterstützungserklärungen - 50 davon von Parteimitgliedern - bereits geschafft, wie er per Aussendung mitteilte. Diese brauchen alle Bewerber, um bei der schriftlichen Wahl des Spitzenkandidaten antreten zu können.

Der 31-jährige Gemeinderat will offenbar auf breite Mobilisierung von außen setzen. Er kündigte den Aufbau eines "Think Tanks" an: "Wir erarbeiten die 100 besten Ideen für die beste Stadt der Welt", lud er zur Mitarbeit ein.

Neben Peter Kraus ist Birgit Hebein nun die zweite Fixstarterin für die Spitzenwahl der Wiener Grünen. Sie habe die nötigen Unterstützungserklärungen ebenfalls schon gesammelt, teilte sie am Donnerstag der APA mit. Ob auch der dritte Favorit, Klubobmann David Ellensohn, bereits die vorausgesetzte Stimmenanzahl beisammen hat, war vorerst noch offen. Zeit dafür hat er jedenfalls bis 2. Oktober.

Neun Personen rittern um die Spitzenkandidatur der Wiener Grünen und damit auch um die Nachfolge von Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou. Reale Chancen haben neben Kraus allerdings nur Klubchef Ellensohn und Gemeinderätin Hebein. Die schriftliche Wahl findet dann im November statt.

Quelle: APA