Wiener IS-Kämpfer bleibt Österreicher

Der mutmaßliche Wiener IS-Kämpfer Azad G. behält die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Stadt Wien wollte sie aberkennen, doch das Verwaltungsgericht Wien lehnte dies mit dem Argument ab, dass der Mann ansonsten staatenlos sein würde. Für Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist der Fall in dieser Hinsicht erledigt, wie er in der Fragestunde der Landtagssitzung am Donnerstag festhielt.

Für Michael Ludwig ist der Fall erledigt