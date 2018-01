Wiener Islam-Schule mit Neustart als theologischer Lehrgang

Die vormalig widerrechtlich betriebene private Islam-Schule in Wien-Liesing, die nach einer Anzeige des Stadtschulrats im Sommer 2017 ihren Betrieb Anfang September nicht wieder aufgenommen hat, versucht einen Neustart. Das berichtete der "Kurier" am Montag. Demnach wird am Standort nun ein theologischer Lehrgang angeboten, wie ein Stadtschulrat-Sprecher der APA bestätigte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Hier wird nun ein theologischer Lehrgang angeboten