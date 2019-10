Wiener NEOS wollen auch Parteiakademien beäugen

Die FPÖ will mit ihrer am vergangenen Freitag eingesetzten Untersuchungskommission geförderte parteinahe Vereine unter die Lupe nehmen. Die NEOS sprachen sich am Mittwoch dafür aus, auch die Landesparteiakademien der Rathausfraktionen zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Millionen an Euro würden hier hineinfließen, kritisierten die Pinken in einer Pressekonferenz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH NEOS-Klubchef Wiederkehr hat Förderungen für Parteiakademien im Visier