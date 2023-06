Wiener Notaufnahme will am 30. Juni streiken

In Wien steht erneut ein Arbeitsausstand im Gesundheitsbereich bevor. Nachdem Ende vergangenen Jahres Streiks in Ordensspitälern abgehalten wurden, ist nun eine Notaufnahme Ort des Geschehens. "Am 30. Juni wird es zwischen 10 und 11 Uhr zu einem Warnstreik des ärztlichen Personals der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Ottakring kommen", teilte Severin Ehrengruber, laut eigenen Angaben Sprecher des Streikkomitees, am Mittwoch via Aussendung mit.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Ärzteschaft will in Wien wieder streiken