Wiener ÖVP beschwört Einigkeit

Die Wiener ÖVP hat am Dienstag versichert, dass man auch nach den parteiinternen Turbulenzen am Wochenende geeint ist. Der Rücktritt von VP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, die zuvor die Politik der türkis-grünen Bundesregierung kritisiert hatte, war auch an der Wiener Landespartei nicht spurlos vorübergegangen. Dort gab es Zustimmung für Sachslehner, aber auch Unterstützung für Parteichef und Kanzler Karl Nehammer.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Der Rücktritt Sachslehners beschäftigt die ÖVP weiter