Wiener ÖVP fixierte Blümel als Spitzenkandidaten für NR-Wahl

Jetzt ist es quasi amtlich: Angekündigt war es bereits, nun hat die Wiener ÖVP in einer Sitzung des Landesparteivorstands ihren Chef und Ex-Minister Gernot Blümel als Spitzenkandidat für die Nationalratswahl fixiert. Er führt die Landesliste an, die am Freitagnachmittag beschlossen wurde, teilte ein Sprecher der APA mit. Was die weiteren Namen betrifft: Neu ist nur der Spitzenkandidat.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Blümel will den Kurz-Weg "auch in Wien fortsetzen"