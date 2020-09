Wiener ÖVP plakatiert Blümel

Was auf den erste Wahlplakaten der Wiener ÖVP zu sehen ist, ist rasch erklärt: Gernot Blümel. Der Wiener Parteiobmann und Finanzminister steht im Zentrum der Sujets, die am Donnerstag von der Kampagnenleiterin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner und ÖVP-Kandidat Peter L. Eppinger präsentiert wurden. Sie bekräftigten, dass man am 11. Oktober auf deutliche Zuwächse hofft.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Sein Konterfei steht im Zentrum der Sujets