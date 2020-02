Wiener ÖVP will "gleich wählen"

In Wien ist die Wahlkampfmaschinerie in Gang gekommen - und wenn es nach der ÖVP geht, könnte damit bald wieder Schluss sein, denn: Die Türkisen wollen "gleich wählen", wie der Landesparteiobmann, Finanzminister Gernot Blümel, der APA am Donnerstag mitteilte. Am Mittwoch tagten das ÖVP-Präsidium und der Landesparteivorstand, um den am 29. Februar anstehenden Landesparteitag vorzubereiten.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Blümel stellt sich Wiederwahl als Wiener Parteichef