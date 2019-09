Wiener ÖVP will "kostensparenden" Wahlkampf führen

Die Wiener ÖVP steigt nun voll in den Nationalratwahlkampf ein - Ziel ist, Platz zwei in der Bundeshauptstadt zu erreichen, gab Landesparteiobmann Gernot Blümel am Mittwoch zum Auftakt der heißen Phase im Werben um die Wählerstimmen als Losung aus. Der Wahlkampf soll "kostensparend" geführt werden, hieß es heute außerdem.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Blümel strebt für die ÖVP Platz 2 in Wien an