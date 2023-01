Wiener Schüler als IS-Propagandist verurteilt

Ein mittlerweile 17-jähriger Bursch ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation rechtskräftig zu 21 Monaten Haft, davon sieben Monate unbedingt verurteilt worden. Er hatte sich ab seinem 15. Lebensjahr als Propagandist für die radikal-islamistische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betätigt - unter anderem auch an seiner Schule, wo er seit Oktober 2021 in der Klasse wiederholt IS-Videos herzeigte.

SN/imago images/Viennareport 17-Jähriger verurteilt