Wiener Spitalsärzte rechnen mit Stadtrat Hacker ab

Glaubt man der Wiener Ärztekammer, ist der Ärger der Spitalsärzte in der Bundeshauptstadt noch weiter gestiegen. Nach 42 Prozent im Vorjahr sind nun in der Spitalsumfrage 2023 schon 66 Prozent der Befragten mit der Politik von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) "gar nicht" oder "eher nicht" zufrieden, hieß es in einer Pressekonferenz am Dienstag. Am 4. Dezember treffen sich die Ärzte in der Wiener Innenstadt zu einem Protestmarsch.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Feindbild für Wiens Spitalsärzte: Hacker