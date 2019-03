Wiener SPÖ-Klubtagung mit Workshops und Rendi-Wagner

Es ist ein Comeback: Die Wiener SPÖ trifft sich kommende Woche wieder zur Klubtagung im Burgenland - nachdem das Event zuletzt einige Jahre in Wien gastiert hat. Das Treffen findet am 14. und 15. März in der "St. Martins Therme und Lodge" in Frauenkirchen statt. Zum Auftakt sind interne Workshops vorgesehen, am zweiten Tag wird dann Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner das Wort ergreifen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Rendi-Wagner über "Neue Kraft. Neuer Mut. Gehen wir nach vorn"