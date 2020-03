Wiener SPÖ setzt auf Freundschaft und Virusforschung

Die Wiener SPÖ hat am Montag zu ihrer traditionellen Klubtagung in der St. Martins Therme im burgenländischen Frauenkirchen geladen. Projekte für Wien standen dabei genauso im Mittelpunkt wie Maßnahmen, die der aktuellen Lage geschuldet sind. So wurden Mittel für die Forschung in Sachen Coronavirus dotiert. Auch die virulenten innerparteilichen Debatten waren Thema.

SN/APA/ROBERT JAEGER Rendi-Wagner und Ludwig sprachen bei der Tagung