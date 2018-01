Wiener SPÖ wählt einen neuen Vorsitzenden

Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister wird. Beim Landesparteitag in der Messe Wien wählen knapp 1.000 Delegierte den Nachfolger von Michael Häupl. Zur Wahl stellen sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Ludwig und Schieder matchen sich um Vorsitz