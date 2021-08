Wiens Bürgermeister macht Druck bei Corona-Maßnahmen: "Wir müssen sehr schnell agieren"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig erklärt den SN, warum er für strengere Restriktionen ist, wie die SPÖ wieder Kanzlerpartei werden kann und weshalb er bestimmte afghanische Flüchtlinge aufnehmen würde.

Wien fährt eine strengere Coronalinie als der Rest Österreichs. Warum? Michael Ludwig: Leider sind wir in Österreich und in ganz Europa mit steigenden Zahlen konfrontiert. Ich war immer sehr dafür, dass wir durchgehende Maßnahmen setzen und keine Hü-hott-Politik machen. Wenn sich die Menschen an Maßnahmen gewöhnt haben, ist es sinnvoll, diese auch in Zeiten niedriger Infektionszahlen beizubehalten. Und nicht, alles zu öffnen und zu verkünden, die Pandemie sei vorbei - und ein paar Wochen später muss dann wieder das Gegenteil ...