Wiens Bürgermeister stärkt Rendi-Wagner den Rücken

Wiens Bürgermeister und SP-Landesparteichef Michael Ludwig stellt sich in der Führungsdiskussion nach dem Verlust bei der Wahl in Niederösterreich hinter die SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Sie solle die Partei als Spitzenkandidatin in die nächste Nationalratswahl führen, sagte er laut Vorab-Aussendung in einem Interview für ATV und Puls 4: "Ich werde sie dabei gerne unterstützen, so wie viele andere auch in der SPÖ Wien."

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Halten zusammen: Rendi-Wagner und Ludwig