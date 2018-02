Wiens SPÖ-Parteimanagerin für Kopftuchverbot an Schulen

Die neue Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak plädiert für ein Kopftuchverbot an Schulen. Dies sei auch geltende Beschlusslage in ihrem Bezirk, hat sie in Interviews mit Tageszeitungen betont. Die Neo-Parteimanagerin ist Chefin der Döblinger Roten. Auf ihren Antrag hin, so berichtete sie, werde auch in der Wiener SPÖ-Frauenorganisation darüber diskutiert.

SN/APA/HANS PUNZ Laut Novak sei bei Kopftuch immer Zwang dahinter