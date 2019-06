Wifo und IHS kritisieren Ho-Ruck-Beschlüsse wie zur Pflege

Kritik an überhasteten Parlamentsbeschlüssen und auch an einer Schlagwort-Politik ohne Klärung der Kostendeckung haben am Donnerstag die Leiter von Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), Christoph Badelt, und Institut für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, geübt. Als Paradebeispiel nannten beide das Pflege-Thema - den Pflegegeld-Valorisierungsbeschluss, aber auch nicht zu Ende gedachte Konzepte.

SN/APA/dpa (Symbolbild)/Jana Bauch Das Paradebeispiel ist das Pflege-Thema