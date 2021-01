Wilde Gerüchte um Ibiza

Der Hintermann des Ibiza-Videos, Julian H., versucht, sich als Opfer einer politischen Verfolgung darzustellen, und wehrt sich gegen die Auslieferung aus Deutschland.

Seit 48 Tagen sitzt Julian H., Detektiv und einer der Drahtzieher des Ibiza-Videos, in Berlin in Auslieferungshaft. Wann das zuständige Gericht über eine Übergabe an die österreichische Justiz entscheidet, ist nicht absehbar. H. wehrt sich vehement gegen die Auslieferung. Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, spricht von umfangreichen Schriftsätzen und Stellungnahmen des Anwalts Johannes Eisenberg, der H. in der Ibiza-Causa vertritt.

Dabei geht es nicht nur um die Videofalle, die an sich wohl kein Grund für einen internationalen ...