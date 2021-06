"Wir müssen uns viel stärker öffnen"

Die Wiener SPÖ-Gemeinderätin Mireille Ngosso will SPÖ-Frauenvorsitzende werden. Im SN-Interview erzählt sie, was Ihre Motivation ist und was sich bei den SPÖ-Frauen ändern muss.

SN/www.picturedesk.com Mireille Ngosso engagierte sich auch stark in der Black-Lives-Matter-Bewegung.