Wirbel um EU-Ministertreffen-Ausweis für Kaiser Franz Josef

Die Bundesregierung ist Berichten über Sicherheitslücken beim EU-Außenministertreffen Ende August in Wien entgegen getreten. Die für Kaiser Franz Joseph II. ausgestellte Zutrittskarte sei "inaktiv" gewesen, teilte ein Regierungssprecher der APA am Freitag auf Anfrage mit. Es gebe auch keine Informationen, wonach (weitere) Fake-Zutrittskarten in Umlauf seien.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Dem Kaiser bleibt auch nichts erspart