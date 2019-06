Wirbel um Zuzug einer muslimischen Familie in NÖ

Wirbel ist um den geplanten Grundstückskauf einer muslimischen Familie in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) entstanden. Bürgermeister Johann Zimmermann (ÖVP) soll laut "Kurier" erklärt haben, die Weinviertler Gemeinde habe "kein Interesse" am Zuzug einer palästinensischen Familie, und zwar wegen ihrer Religion. Nun will die Marktgemeinde die Causa neu prüfen, wurde auf der Webseite mitgeteilt.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Der Bürgermeister der Gemeinde soll sich gegen den Zuzug gewährt haben