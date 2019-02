Wird das Rauchen in Gaststätten doch wieder verboten?

Die Regierung beschloss im Vorjahr, dass unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter geraucht werden darf. Gegen diese Regelung zogen die Stadt Wien und Privatpersonen vor den Verfassungsgerichtshof. Ob die Höchstrichter in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen, ist ungewiss.

