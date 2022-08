Wird die Kronzeugin Kurz gefährlich?

Kronzeugin Sabine B. hat den mutmaßlichen Bestimmungstäter Sebastian Kurz in ihren bisher bekannt gewordenen Aussagen nicht direkt belastet. Doch das System, von dem Kurz auf seinem Weg profitiert hat, wurde offengelegt.

Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale, Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, U-Haft für Ex-Ministerin Sophie Karmasin. Die Affäre um dem Finanzministerium verrechnete mutmaßlich manipulierte Umfragen, die Kurz den Weg an die Spitze ebnen sollten, hat für dicke Schlagzeilen gesorgt. Nun folgte der nächste Paukenschlag. Die im Zentrum der Affäre stehende Meinungsforscherin Sabine B. hat sich durch ihr kooperatives Aussageverhalten vor den Staatsanwälten den Kronzeugenstatus erarbeitet. Am Dienstag hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) der Anwältin von Sabine B., Katrin Blecha-Ehrbar, mitgeteilt, dass ...