Wird Schwarz-Blau fortgesetzt? Oberösterreich wählt im September einen neuen Landtag

Oberösterreich wählt am 26. September einen neuen Landtag. Spannend wird vor allem der Kampf um den zweiten Platz.

Nur drei Landtagswahlen ist es her, da stand es in Oberösterreich Spitz auf Knopf. Bis zuletzt musste die ÖVP damals im Jahr 2003 zittern, ob sie ihren ersten Platz gegen die SPÖ verteidigen würde können. Am Ende stand es relativ knapp 43 zu 38 Prozent. - Mittlerweile haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Land ob der Enns verändert. Die SPÖ zeigte sich kürzlich erfreut darüber, dass sie voran liege - freilich im Kampf um Platz zwei mit der ...