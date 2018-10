Wird Umweltrecht "gekillt"?

Die Regierung fordert, dass Umweltschutzorganisationen ihre Mitgliederlisten offenlegen müssen. Kritiker halten das für "Orbanisierung".

Sollen Umweltorganisationen systematisch aus Umweltverträglichkeitsverfahreen gedrängt werden? Sollen Menschen, die sich in Umweltverfahren engagieren, zwangsweise vor den Behörden "geoutet" werden? Diese Vorwürfe werden von Umweltverbänden erhoben, seit ÖVP und FPÖ am Donnerstag einen Abänderungsantrag zum gerade in parlamentarischer Behandlung befindlichen neuen Umweltverträglichkeitsgesetz (UVP) eingebracht haben.