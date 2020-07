Wirecard: Manager prahlte mit Nervengas-Dokumenten

Der untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek soll mit geheimen Dokumenten zu russischem Nervengas geprahlt haben. Durch Prahlen mit Verbindungen zu Geheimdiensten habe er versucht, sich bei Londoner Händlern einzuschmeicheln, berichtete die "Financial Times" am Freitag. Marsalek soll auch der FPÖ Informationen aus dem Verfassungsschutz geliefert haben, was Parteivertreter bestritten.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Marsalek verschwand im Vorfeld des Zusammenbruchs von Wirecard