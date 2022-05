Wirtschaftsbund trennt sich per 30. Juni von Kessler

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg beendet das Dienstverhältnis mit seinem zurückgetretenen und freigestellten Direktor Jürgen Kessler per 30. Juni. Das haben die "Vorarlberger Nachrichten" am Montag auf "vn.at" unter Berufung auf Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser berichtet. Man habe "in mehreren Gesprächen eine Lösung gefunden", so Rüdisser. An und für sich wäre Kesslers Vertrag - Kündigung per 30. Juni mit halbjähriger Kündigungsfrist - noch bis Jahresende gelaufen.

