WKÖ bat um weniger Heim-Kontrollen der Volksanwaltschaft

Die Wirtschaftskammer ist unzufrieden mit den Prüfungen der Volksanwaltschaft in Pflegeheimen. In einem Brief an den Nationalratspräsidenten äußert der Fachverband der Gesundheitsbetriebe deshalb den Wunsch, der Prüfungsbereich der Volksanwaltschaft möge "verschlankt" werden, berichtete die "Kronen Zeitung". Volksanwalt Günther Kräuter konterte, eine Einschränkung wäre "fatal".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die WKO wünscht sich weniger Überprüfung in Pflegeheimen