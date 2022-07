WKStA-Nichtigkeitsbeschwerde im Eurofighter-Prozess

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat im Prozess um die Briefkastenfirma "City Chambers" Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Der Prozess endete vergangene Woche mit Freisprüchen für beide Angeklagten. Ein erneuter Gang vor den Richter wäre also theoretisch möglich, allerdings wohl erst in ein paar Jahren, berichtete das Nachrichtenmagazin "profil" am Mittwoch.

SN/APA/PETER KOLB/PETER KOLB Prozess könnte in einigen Jahren neu aufgerollt werden