Der Bundespräsident und der künftige Bundeskanzler setzen politische Markierungen. Freilich nicht die selben.

An ihren Zwischentönen sollt ihr sie erkennen. Wenn ein alter Grüner einem jungen Konservativen einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, kann es durchaus zu inhaltlichen Differenzen kommen. So auch Montagvormittag in der Präsidentschaftskanzlei, wo Bundespräsident Alexander Van der Bellen ÖVP-Obmann Sebastian ...