Wo Österreich besser werden muss

Österreich gilt als gut verwaltetes Land. Doch die Coronakrise macht überdeutlich, wo die Schwächen des Systems liegen.

Zwei Monate zwischen Ankündigung und abgeschlossener Lieferung der FFP2-Masken für die über 65-Jährigen. Ein Fleckerlteppich an Impf- und Teststrategien. Nur langsam tröpfelnde Wirtschaftshilfen. Corona legt schonungslos die Schwächen der heimischen Verwaltung offen. Nicht nur am politischen Willen, sondern auch an Bürokratie, Föderalismus und dem Gezerre um die Zuständigkeiten scheiterte so manches rasche und koordinierte Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie.

Kompetenzgerangel

Es zeigte sich zuletzt exemplarisch bei der Umsetzung der Impfstrategie. Erst lag die Planung zentral ...