Wo sind die Opfer?

Nazis als Namensgeber: Sind die Straßennamen "gerecht" verteilt? Der renommierte Historiker Oliver Rathkolb ortet eine "Schieflage" und sieht Handlungsbedarf.

Über den Historikerbericht zu den NS-Straßennamen in Salzburg wird seit Tagen heftig diskutiert. Ein Fachbeirat stufte nach jahrelangen Arbeiten im Abschlussbericht 13 Straßen in der Stadt Salzburg als sehr problematisch ein. An die vielen Opfer des NS-Terrors erinnern meist nur kleine "Stolpersteine". Die SN sprachen darüber mit dem Historiker und NS-Experten Oliver Rathkolb.

Wenn man die NS-Straßennamen-Frage einmal vom Blickwinkel der Gerechtigkeit aus betrachtet - zu welchem Schluss kommen Sie? Oliver Rathkolb: Da gibt es nach wie vor ...