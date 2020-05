Wöginger: Budget-Abänderungsantrag kommt noch heute

Die Budgetdebatte im Nationalrat hat am Mittwoch erneut Fahrt aufgenommen. ÖVP-Klubchef August Wöginger versprach, den von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in Aussicht gestellten Abänderungsantrag, der die Covid-19-Kosten berücksichtigen soll, noch heute an die Abgeordneten übermitteln zu wollen. Die SPÖ forderte vergeblich eine Sitzungsunterbrechung, die FPÖ die Herbeischaffung Blümels.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER ÖVP-Klubchef August Wöginger