Wöginger will AK-Wahlen an einem Sonntag abhalten lassen

ÖAAB-Obmann August Wöginger will die Arbeiterkammer-Wahlen ähnlich wie politische Wahlen organisieren. Es sollte einen Wahlsonntag geben, an dem alle Arbeitnehmer in ihrer Heimatgemeinde ihre Stimme abgeben können, und zusätzlich eventuell noch einen Abendwahltermin, schlägt der ÖVP-Klubobmann in den "Salzburger Nachrichten" vor.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Wöginger hofft dadurch auf eine höhrere Wahlbeteiligung