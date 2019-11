Wohnen als Thema der letzten Sitzung vor Steiermark-Wahl

Die letzte - reguläre - Landtagssitzung vor der steirischen Landtagswahl am Sonntag hat am Dienstag in einer aktuellen Stunde der KPÖ mit deren Leibthema - dem leistbaren Wohnen begonnen. "Die soziale Frage unserer Zeit", so Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler in Richtung von LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ). Konstruktive Vorschläge der Opposition würden immer umgesetzt, meinte dieser.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Aktuelle Stunde im steirischen Landtag